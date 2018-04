Elliott incrementa la sua quota in Sky al 3,3%

New York, 30 apr. - Elliott Management ha aumentato la sua quota in Sky, l'operatore satellitare britannico di cui sia Comcast sia 21st Century Fox vogliono prendere il controllo. Stando a un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, l'equivalente americano della Consob italiana, l'investitore attivista ha portato la sua partecipazione al 3,3% dal 3,1% comunicato per la prima volta giovedì scorso.

Il giorno precedente, il 25 aprile, Comcast aveva formalizzato la sua offerta su Sky mettendo sul piatto 12,50 sterline per azione. Nello stesso giorno il colosso dell'intrattenimento facente capo a Rupert Murdoch confermò la sua proposta, fatta originariamente nel dicembre 2016 e pari a 10,75 sterline per titolo. 21st Century Fox disse anche che stava valutando le opzioni a sua disposizione ma nel frattempo gli amministratori indipendenti di Sky ritirano la loro raccomandazione a favore del magnate dei media.

Al London Stock Exchange, il titolo Sky è poco mosso e vale 13,73 sterline. A New York, il titolo di Classe A di 21st Century Fox sale dell'1,35% mentre quello di Comcast cede lo 0,7%.