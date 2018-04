Tim, Vivendi: Elliott contraddittorio, posta in gioco è elevata

Roma, 30 apr. - Ancora una volta Elliott esprime "dichiarazioni contraddittorie" e per questo il socio di maggioranza di Tim, Vivendi che ha il 23,94% del gruppo italiano, invita gli azionisti in vista dell'assemblea del 4 maggio a ponderare la loro decisione di voto.

Fonti vicine all'azienda fanno sapere che il gruppo è "preoccupato" perché un'uscita di Genish sarebbe un "grave danno per l'azienda, la destabilizzerebbe" di fatto, stoppando l'implementazione del piano industriale presentato a marzo. "Il rischio è quello di un blocco" e per questo Vivendi invita a sostenere la propria lista e invita gli azionisti "a decidere per il meglio perché la posta in gioco è elevata".

Questa mattina il fondo Elliott con una nota ha fatto sapere di voler sostenere l'attuale capo azienda Amos Genish, ma comunque di puntare alla elezione di un nuovo Cda indipendente per l'assemblea di venerdì prossimo.