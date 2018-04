Rai, su siti Senato e Camera avviso per candidature al Cda

Roma, 30 apr. - Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno pubblicato oggi, nei rispettivi siti istituzionali, l'avviso per la presentazione delle candidature al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione di 4 componenti, due per ciascuna Camera, così come dettato dall'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Coloro che intendono candidarsi a componente del Cda Rai dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi pubblicati nei siti di Camera e Senato.