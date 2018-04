1 maggio, Durigon: ad oggi non è festa per tutti, cambiare rotta

Roma, 30 apr. - "Così come è messo oggi il nostro Paese, il primo maggio non è una festa a cui tutti possono partecipare. L'eredità del Pd è devastante: siamo tra i paesi che crescono meno, con un tasso di occupazione tra i più bassi e con diseguaglianze sempre più alte in rapporto all'incremento del Pil. Il nostro obiettivo non è avere una continua sostituzione di lavoratori perennemente precari, ma creare più occupazione stabile". Lo dichiara il deputato della Lega Claudio Durigon responsabile lavoro del Carroccio.

"In questi mesi abbiamo assistito a una minima crescita del numero di occupati (precari) ma non ad un aumento del monte ore lavorate e dei redditi da lavoro. Basta quindi con Jobs act, e inutili misure palliative - sottolinea -. La ricetta della Lega è chiara: abbassare la pressione fiscale e far ripartire gli investimenti pubblici che a cascata faranno da volano per la ripresa anche del settore privato. Un`impresa assume solo se ha il negozio pieno o se deve costruire un ponte e non se c`è uno sconto sul lavoratore che assume".