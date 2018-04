Gb, per i Lords il parlamento può bloccare la Brexit senza accordo

Londra, 30 apr. - La Camera dei Lord a Londra ha votato per permettere al parlamento di impedire al governo di procedere con la Brexit senza un accordo con l'Ue, mozione che tuttavia deve essere approvata dalla House of Commons per avere effetto.

Tra i Lords 335 voti sono andati a favore e 224 contro un emendamento che dà ai deputati la parola finale sull'esito dei negoziati con Bruxelles, compresa la possibilità di rinunciare al divorzio dall'Ue in caso di un accordo non soddisfacente.

Il testo sarà nel mese di maggio all'esame dei deputati, che l'avevano già votato lo scorso gennaio e che adesso potrebbero cancellare o modificare questo emendamento imbarazzante per l'esecutivo.

(con fonte afp)