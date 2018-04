Governo, Vazio: cosa sta costruendo Franceschini prima di Direzione?

Roma, 30 apr. - "A giudicare dal sbarramento scatenato contro Renzi, si deduce che per alcuni esponenti del Pd l'ex segretario non ha più il diritto di esprimere l proprie opinioni". Lo scrive su Faceboo Franco Vazio, deputato del Partito democratico, a proposito dell'intervista di Matteo Renzi a 'Che tempo che fa'.

"Ieri sera da Fazio - spiega - Matteo Renzi non ha fatto altro che rendere noto il suo pensiero a proposito della trattative sulla formazione del governo. Si è espresso liberamente dicendo con franchezza cose che in molti pensano, senza preoccuparsi di disturbare qualcuno perché è solo così che si costruisce una discussione vera. Come stabilito in modo collegiale, ogni decisione sulle trattative con M5S dovrà essere presa nella direzione di mercoledì".

"Non si capisce dunque a chi e a che cosa siano riferite le parole di Franceschini quando parla di 'tentativi di costruzione' quando ancora non c'è stata la discussione necessaria ad dare avvio ad alcuna 'costruzione'", conclude.