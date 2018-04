Di Maio (Pd): Renzi ha ribadito linea direzione

Roma, 30 apr. - "Dopo settimane di esternazioni quotidiane, puntualizzazioni, distinguo da parte di molti dirigenti nazionali del partito, trovo esagerato scandalizzarsi perché Matteo Renzi ha espresso pubblicamente (come molti altri prima di lui) il proprio parere". Lo dichiara Marco Di Maio, deputato del Partito democratico.

"Peraltro - continua - senza criticare nessuno, ma semplicemente ribadendo una linea già emersa in Direzione e aggiungendo una proposta al dibattito e al confronto con le altre forze politiche, quella della riforma del nostro sistema istituzionale. Prima riusciremo a sganciarci da un dibattito imperniato pro/contro Renzi, senza accusare chi ne condivide il pensiero di essere una marmaglia acefala, meglio sarà per tutti. Tante sono le persone che vedono in Matteo Renzi un punto di riferimento e ricondurre il tutto a un regolamento di conti interno".

"Si concentrino le energie, piuttosto, per contrastare i nostri veri avversari che sono fuori dal Pd, a cominciare dal Movimento 5 Stelle capeggiato da Luigi Di Maio che con quel `la pagheranno` ha minacciato e insultato tutta la comunità del Partito Democratico", conclude.