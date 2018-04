Governo, Paita: Di Maio dimostra spessore politico pari a zero

Roma, 30 apr. - "Un Di Maio spettrale, dopo avere aperto tutti i forni con il solo scopo di imporsi come presidente del consiglio, scopre oggi che il Pd nè si è fatto prendere in giro nè ha voluto prendere in giro gli italiani". Così Raffaella Paita parlamentare del Pd

"E dopo tutto ciò Di Maio ci minaccia con: la pagheranno. Un atteggiamento che ha più il sapore di un avvertimento che l`approccio dello statista che credeva d`esser diventato. Con le sue parole oggi - continua la deputata dem - ha dimostrato al paese il suo spessore politico pari a zero". "Di Maio impari a rispettare le scelte degli altri partiti. Scelte democratiche. Non siamo tutti dipendenti della Casaleggio" conclude.