Governo, Caon (Fi): ora tocca al centrodestra

Roma, 30 apr. - "Vista la completa incapacità del M5S di formare un governo, adesso il centrodestra ha l'obbligo morale di fronte al Paese di andare in Parlamento e trovare una maggioranza per governare insieme alle altre forze responsabili". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Caon.

"Finito il cabaret di Di Maio, è arrivato il momento che la coalizione che ha vinto le elezioni dia un governo all'Italia per affrontare e risolvere i problemi dei cittadini, a cominciare dal lavoro e dall'emergenza immigrazione", conclude.