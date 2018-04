Fvg, Gelmini: punita arroganza M5s, Fi protagonista grazie a Cav

Roma, 30 apr. - "Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ci lasciano due indicazioni incontrovertibili, che saranno importanti anche per i prossimi mesi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta in Molise, prende in Friuli una vera e propria scoppola, passando dal 24,5% delle politiche, al 7% delle regionali: è stata punita - sottolinea - l'arroganza di Di Maio e la pochezza di contenuti dei pentastellati. Facile protestare, più complesso proporre ricette per governare".

"L'altro dato riguarda Forza Italia. Il partito azzurro è cresciuto rispetto ai risultati del 4 marzo, è una compagine in salute, decisiva per la vittoria del centrodestra e assoluta protagonista della nostra area politica. È stata premiata la costanza e la presenza del presidente Berlusconi, ma anche la capacità di rinnovamento e la vicinanza ai territori. Ripartiamo da qui, da questo buon risultato e dalla fiducia della gente", conclude Gelmini.