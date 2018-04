Galli: Fedriga importante interlocutore per sinergia Regioni Nord

Milano, 30 apr. - "Congratulazioni al neo governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: sarà un importante interlocutore per sviluppare comuni politiche per le nostre Regioni su tanti temi, a cominciare dall'autonomia e dalla cultura". E' quanto ha dichiarato, l'assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura Stefano Bruno Galli, aggiungendo "ricordo che appena dieci giorni fa a Trieste i governatori delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, hanno firmato insieme allo stesso Fedriga un 'Patto dei governatori del Nord', intesa che si tradurrà in comuni iniziative concrete di collaborazione e di sinergia, anche nell'ambito della trattativa con il Governo di Roma per attribuire maggiori forme di autonomia alle Regioni virtuose, come quelle del Nord".