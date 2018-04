Fvg, Pagano (Fi): eloquente segnale per guida Italia

Roma, 30 apr. - "L'affermazione del centrodestra in Friuli-Venezia Giulia è una vittoria netta, senza 'se' e senza 'ma', dei valori e delle idee della coalizione. Ma è anche la risposta più eloquente a chi sosteneva che il centrodestra non esisteva e ha tentato di spaccarlo. Il successo alle regionali del Friuli-Venezia Giulia conferma il ruolo di Forza Italia e manda un chiaro segnale sull'indirizzo del Paese e sull'identità della guida. Ribadendo, altresì, che il centrodestra unito vince". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Nazario Pagano.