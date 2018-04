Inps, accordo con Campania su accertamenti invalidità civile

Roma, 30 apr. - La direzione regionale Inps Campania, la regione Campania e le Asl di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'affidamento all'Istituto dell'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

"La Campania - si legge in una nota - è la prima significativa realtà del paese che, attraverso questo accordo, dà attuazione a quanto previsto dalla Legge 111/2011 in materia di affidamento delle funzioni di accertamento sanitario per l'invalidità civile all'Inps che, in tal modo, potrà continuare a gestire in via esclusiva l'intero procedimento sanitario ed amministrativo"

L'accordo, che prevede anche il trasferimento all'Inps di parte delle risorse prima impegnate dal servizio Sanitario regionale, offrirà all'Istituto l'opportunità di realizzare un significativo innalzamento dei livelli del servizio offerto: in modo particolare, la riduzione dei tempi di attesa, grazie all'incremento dei medici preposti alle visite.