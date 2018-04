Governo, Nobili: Renzi svela bluff Di Maio, Pd è tornato nemico

Roma, 30 apr. - "'L'accordo con il Pd era l'ultima cosa che avrei voluto fare" aggiunge Di Maio dopo aver minacciato 'la pagheranno'. Adesso che ha finalmente capito che può scordarsi Palazzo Chigi, dice che non resta che rivotare a giugno. Il Partito Democratico è tornato un nemico da abbattere e il rispetto per il ruolo del Presidente Mattarella è svanito nel nulla. È bastata un'intervista di Matteo Renzi a far cadere la maschera. E pensare che nel mio partito c'è anche chi gli ha creduto davvero e voleva farci un governo insieme". E' quanto dichiara in una nota Luciano Nobili deputato del Partito democratico.