Fedriga presidente FVG con il 57,09% dei voti

Trieste, 30 apr. - Massimiliano Fedriga, parlamentare della Lega, è il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia.

E' nato a Verona il 2 luglio del 1980. Risiede a Trieste dove si è laureato in Scienze della comunicazione, conseguendo poi anche un master in Gestione ed Analisi della comunicazione. E' iscritto alla Lega dal 1995, grazie ad un'autorizzazione dei genitori in quanto, allora, era minorenne. Ha moglie e due figli. Nel precedente mandato parlamentare è stato capogruppo alla Camera del Carroccio. Fedriga ha sbaragliato il campo con il 57,09% dei voti. E' a capo di un centrodestra che vede la Lega primo partito, con il 34,91% dei consensi, Forza Italia al 12,06%, Progetto Fvg al 6,29%, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale al 5,49%, Autonomia responsabile al 3,97%.

Fedriga ha raddoppiato i consensi raccolti da Sergio Bolzonello, Pd, vicepresidente uscente e candidato del centrosinistra, che è stato votato dal 26,84% degli elettori andati alle urne. Il Pd ha ricevuto il 18,11% dei consensi; questi, invece, i risultati degli altri componenti del centrosinistra: Cittadini per Bolzonello presidente con il 4,07%, Open-Sinistra Fvg con il 2,78%, Slovenska Skupnost con il 1,16%. Ha del clamoroso l'insuccesso del Movimento 5 Stelle che si ferma al 7,06%, mentre il suo candidato presidente, Alessandro Fraleoni Morgera, sale al 11,67%. Sergio Ceccotti, candidato del Patto per l'Autonomia, conquista il 4,40% dei consensi. Neppure due mesi fa, il 4 marzo, alle elezioni Politiche, la Lega si era affermata con il 25,80%, mentre il secondo partito era risultato il Movimento 5 Stelle con il 24,56%; il Pd al terzo posto con il 18,73%. Complessivamente il centrodestra si era affermato con il 42,97%, il centrosinistra con il 23,07%. Alle regionali del 2013 la Lega Nord aveva raccolto l'8,27% dei voti, il Popolo della Libertà il 20,3%, Autonomia Responsabile il 10,72%. Il Pd il 26,82%, i 'Cittadini per Debora Serracchiani' il 5,3%, Sel il 4,42%.