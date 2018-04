Governo, Sisto (Fi): Di Maio chiede urne contro emorragia voti

Roma, 30 apr. - "La richiesta di voto a giugno è il 'laccio emostatico' con cui Di Maio tenta di fermare l'emorragia di consensi dei 5 Stelle messa in luce dai risultati in Molise e in Friuli Venezia Giulia. D'altra parte in queste settimane i grillini hanno dato pessima prova di sé e gli elettori lo hanno percepito: non ci si può improvvisare statisti". Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "A fronte dell'inaffidabilità e dell'incompetenza dei 5 Stelle e di un Pd anemico che continua a giocare a rimpiattino, noi vogliamo tornare ad una politica credibile. Il voto non è quello che serve oggi all'Italia. Ciò che serve è un governo di centrodestra che rispetti il voto del 4 marzo e le chiarissime indicazioni che sono venute dalle elezioni regionali", ha concluso.