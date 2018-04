Usa: Trump alla convention della Nra, la lobby delle armi -2

New York, 30 apr. - Trump parlerà davanti ai sostenitori delle armi per il quarto anno consecutivo; questa volta, lo farà a meno di tre mesi dall'ultima strage in una scuola (17 morti) a Parkland, in Florida, da cui ha ripreso vigore il movimento che chiede leggi più severe e maggiori controlli.

Inizialmente, Trump si era detto d'accordo con nuove norme, salvo poi appoggiare solo proposte per cambiamenti limitati dopo aver incontrato i leader della Nra; per esempio, aveva detto di appoggiare l'aumento dell'età minima per acquistare armi d'assalto a 21 anni, per poi scrivere su Twitter che "non c'è sufficiente sostegno politico" per la proposta. Nel 2016, la Nra ha speso oltre 30 milioni di dollari a sostegno della candidatura di Trump.