1 maggio, Carfagna: lavoro prima emergenza, a Paese serve governo

Roma, 30 apr. - "'L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro'. Quel lavoro che è sinonimo di dignità, che permette ad ogni persona di realizzare la propria vita, progettare il proprio futuro, rendere reali i propri sogni. Ma che dignità può garantire uno Stato in cui il tasso di disoccupazione giovanile arriva oltre il 35%, quando non supera il 50% come in alcune regioni meridionali? Che futuro si può dare ai giovani che sono costretti ad emigrare per vedere riconosciute ed apprezzate le loro capacità? Giovani che lasciano le loro famiglie e la loro terra natia per cercare un lavoro". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.

"E' ai nostri giovani, ma anche a tutte quelle persone che cercano un lavoro e non lo trovano, che lo Stato e le istituzioni - aggiunge - devono dare una risposta, il primo maggio ed in ogni giorno dell'anno. La mancanza di lavoro è un problema cronicizzato in Italia e per risolverlo serve un governo, forte e legittimato dal voto popolare, che si occupi con fermezza della principale emergenza del nostro Paese".