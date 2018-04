Pd, Misiani: inaccettabile che Renzi detti linea in tv

Roma, 30 apr. - "Che Renzi, il primo responsabile della disfatta del 4 marzo, cerchi di dettare la linea al Pd con un one-man show televisivo non è solo surreale: è inaccettabile. Per il metodo, perché delegittima il segretario reggente e toglie significato al confronto in direzione nazionale. Nel merito, perché, senza un briciolo di autocritica per gli errori di questi anni, propone una linea velleitaria, che in queste condizioni ci porta solo in un vicolo cieco". Lo dichiara il senatore del Pd Antonio Misiani.