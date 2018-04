Basilicata, Pisani: sì a Pittella bis, disponibile per regionali

Potenza, 30 apr. - In una intervista rilasciata a "La Nuova Del Sud ", la portavoce del Psi nazionale Maria Pisani fa il punto sulla situazione politica nazionale e regionale della sua Basilicata. Nell'intervista, la Pisani conferma "la sua disponibilità per le prossime elezioni regionali", nella quale si dice "favorevole a un Pittella bis", definendo l'azione amministrativa del governo regionale "ampiamente positiva".

Idee chiare per la giovane portavoce nazionale Psi, anche sul possibile accordo di governo del centrosinistra coi 5 stelle, verso il quale si mostra scettica: "non vedo i motivi di un'alleanza coi 5 stelle, ci sono visioni politiche diverse e programmi che non ci appartengono". Auspica invece ampie vedute e un centrosinistra il più coeso possibile per le prossime regionali di novembre in Basilicata, aprendo anche a Liberi e Uguali, citando l'esempio della regione Lazio: "E'necessario ricostruire il perimetro del centrosinistra con tutte le forze politiche. La riconferma di Zingaretti nel Lazio ne è la dimostrazione, questi mesi dovranno essere impegnati per ritrovare un percorso unitario e dialogante su programmi e intenti". E sui rapporti col segretario regionale Valvano, la Pisani chiude: "Posizioni diverse, ma sempre costruttive e dialoganti. Le diversità di vedute sono sempre rispettose, e non ne farò una questione generazionale".