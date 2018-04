Fvg, Grillo-Toninelli: quando M5s non è in partita cala affluenza

Roma, 30 apr. - "Un grazie va al nostro candidato presidente Alessandro Fraleoni Morgera e a tutti i candidati della lista del MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia che hanno lavorato con impegno pur sapendo che non era una sfida facile. Il dato che rileviamo è che ogni qualvolta che il M5S non è in partita, quasi la metà degli elettori rinuncia a votare". Lo affermano i capigruppo del MoVimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli secondo i quali "da questo risultato, che non va ovviamente confrontato con quello ottenuto alle ultime politiche visto che si tratta di elezioni profondamente differenti, bisogna ripartire per costruire una proposta per il Friuli Venezia Giulia ancora più convincente".