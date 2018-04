New York, 30 apr. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà alla convention nazionale della National Rifle Association (Nra), la lobby delle armi, in programma venerdì a Dallas, in Texas. Lo ha reso noto un funzionario della Casa Bianca alla stampa statunitense. Trump è un grande sostenitore della Nra, che a sua volta ha dichiarato il suo appoggio al magnate di New York alle scorse elezioni presidenziali.