Pittella: chi ha il dovere di governare ammetta che ha fallito

Potenza, 30 apr. - Gianni Pittella torna a rivendicare l'unità del suo Partito democratico ripartendo dai territori, e lo fa in un post su facebook: "In un momento così delicato della storia politica del paese e del Pd, il principale dovere di un dirigente politico e rappresentante nelle istituzioni è ascoltare i cittadini, i militanti e gli iscritti al proprio partito. In questo fine settimana sono stato in due circoli del Pd in Basilicata, nel Nord a Melfi, nel Sud a Rotonda. Due assemblee animate dalla voglia di dire la propria senza veli, con interventi appassionati e in alcuni passaggi divergenti ma con uno spirito unitario che mi ha profondamente rinfrancato. L'unità del Pd è un bene prezioso, il Pd rimane, nonostante la sconfitta, l'unica forza politica vera del Paese".

Pittella parla anche dell'assenza di governo a due mesi dalle elezioni e attacca Lega e 5 Stelle: "i due mezzi vincitori avrebbero avuto e avrebbero ancora il dovere di governare l'Italia, ma hanno clamorosamente fallito! Lo dichiarino con onestà ai cittadini e ai loro elettori".