Intesa Sp: nasce Indaco Venture Partners leader venture capital

Roma, 30 apr. - Nasce Indaco Venture Partners Sgr, società di gestione del risparmio che gestirà il più grande fondo di venture capital italiano, il Fondo Indaco Ventures I, con un obiettivo di raccolta complessiva superiore ai 200 milioni di euro, di cui i primi 130 milioni sottoscritti entro il primo maggio 2018.

Il Fondo investirà in 20-30 società, principalmente startup late stage, attive nei settori digitale, elettronica e robotica, medtech e nuovi materiali. Futura Invest (i cui principali azionisti sono Fondazione Cariplo e Fondazione Enasarco) e Intesa Sanpaolo deterranno, con quote paritetiche, il 49% di Indaco Venture Partners SGR mentre il 51% della società sarà posseduto dai cinque key-manager: Davide Turco (amministratore delegato), Elizabeth Robinson (vicepresidente esecutivo) e dagli investment director, Antonella Beltrame, Alvise Bonivento e Valentina Bocca. Il cdA sarà presieduto da Salvatore Bragantini, economista ed ex commissario Consob.