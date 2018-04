Amministrative in Inghilterra, attesa batosta per Tories di May -2

Roma, 30 apr. - Le amminsitrative di giovedì non avranno conseguenze dirette sulla capacità di governo di May, ma se le cose per i Tories andassero davvero male, è facile immaginare che il percorso verso la Brexit si trasformerà in una vera via crucis, tra fronda interna al partito e dissenso crescente nel più ampio elettorato. Unica speranza per la premier, sempre segnalata da alcuni sondaggi, è che la gestione del caso Skripal, l'ex spia russa vittima di un attacco con un agente chimico a Salisbury, e la linea di intransigenza sulla Siria, potrebbero aver ricompattato un minimo l'elettorato Tory.

A contenere l'effetto negativo dal punto di vista politico potrebbe contribuire inoltre anche il fatto che Londra vota tradizionalmente a sinistra (i conservatori hanno solo 8 borough su 32 ) e l'effetto Corbyn è già una realtà dalle elezioni dello scorso anno, quando i Tories nella capitale hanno incassato il 54,5% dei voti, record da ben sette decenni.(Segue)