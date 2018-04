Amministrative in Inghilterra, attesa batosta per Tories di May

Roma, 30 apr. - Giovedì 3 maggio in Gran Bretagna si rinnovano oltre 4.300 seggi municipali, elezioni amministrative che riguardano anche tutti i 32 borough di Londra e varie altre importanti città e il cui valore andrà inevitabilmente oltre i temi di stretta competenza locale.

I sondaggi minacciano una batosta per i Tories di Theresa May e, al contrario, promettono un importante successo al partito laburista di Jeremy Corbyn. Secondo un ultimo sondaggio YouGov, pubblicato il 26 aprile, a Londra il Labour è in vantaggio del 22% sui conservatori, un distacco che implicherebbe il migliore risultato nella capitale da 40 anni a questa parte. Tradotto in percentuale di voti: i laburisti arriverebbero al 51% i conservatori al 29% , il liberal-democratico a circa l`11%.

Queste elezioni locali si svolgono a meno di un anno dalle legislative anticipate volute da Theresa May. La premier all'epoca era infatti convinta che il voto sarebbe servito a rafforzare ulteriormente il suo governo e invece è sfociato in un quadro di maggiore debolezza, che ha appeso le sorti dell'esecutivo a un risicata maggioranza e in fin dei conti ha condizionato ogni singolo passo dell'esecutivo londinese. (Segue)