Nepal, consolato italiano segue caso alpinista italiano morto ieri

Roma, 30 apr. - Il Consolato Generale d`Italia a Calcutta, in stretto raccordo con la Farnesina, segue da vicino il caso dell`alpinista italiano deceduto ieri in Nepal, rimanendo in contatto con le autorità locali e prestando, fin dalle prime ore, tutta l`assistenza necessaria ai familiari del connazionale. Lo riferiscono fonti della Farnesina, aggiungendo che la stessa famiglia ha chiesto il massimo riserbo con la stampa.

Secondo Prestige Adventure, che ha organizzato la spedizione, l'alpinista lombardo Simone La Terra ha perso la vita sul Dhaulagiri (8.167 metri), la settima montagna più alta del mondo. La Terra era all'interno della sua tendina a 6.900 metri di quota al campo 3, quando delle violentissime raffiche di vento, domenica, lo hanno strappato via. Gli altri membri della spedizione hanno organizzato una spedizione di ricerca. Un elicottero si è alzato nonostante il maltempo ed è riuscito a localizzare il corpo. Sempre secondo Prestige Adventure, la salma sarà trasportata a Kathmandu.