Centrosinistra, Laforgia (Leu): Pd non esiste più

Roma, 30 apr. - "Abbiamo fatto tanti errori. Di tempi, di analisi. E anche Liberi e Uguali, il suo esperimento elettorale, è figlio di uno scollegamento tra giuste ambizioni e dato di realtà. Però c'è un elemento che emerge nella sua drammaticità in queste ore, semmai ci fosse ancora bisogno di conferme: il Pd, non solo nel suo impianto originario ma nelle forme della sua organizzazione democratica, semplicemente non esiste più". Lo scrive su Facebook il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia.

"C'è una ineluttabilità nel passaggio che viviamo, chi crede - aggiunge - che la sinistra, all'ingresso nel nuovo tempo, pur nella sua evoluzione, persino semantica (continueremo a chiamarla così?), debba continuare ad esistere, batta un colpo adesso. Ricostruire le ragioni di un soggetto, di un partito, di un pensiero, di un orizzonte, di una comunità che torni ad essere, nell'immaginario collettivo di un pezzo di questo Paese, uno strumento di emancipazione e di riscatto sociale, è a questo punto qualcosa che bisogna fare, persino a prescindere dalla volontà del ceto politico. Bisogna darsi un appuntamento. Innanzitutto con la Storia. E poi anche tra chi, parafrasando un cantautore, non ha paura e pensa che si possa rinunciare a quelle quattro o cinque cose a cui non crediamo neanche più. Non si deve avere attaccamento a questo tempo - conclude il senatore di Leu - ma bisogna farsi guidare dalla curiosità di quello che verrà".