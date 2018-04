Governo, Schifani (Fi): ritorno alle urne non è soluzione

Roma, 30 apr. - "Il voto delle elezioni regionali nel Friuli Venezia Giulia con la grande vittoria del centrodestra, che conferma il dato elettorale del Molise, impone adesso un momento di riflessione ed un'assunzione di responsabilità oltre che di maturità per le forze politiche. In particolare del M5S i cui veti ed i bizantinismi da 'Prima Repubblica' hanno di fatto impedito la formazione di un governo espressione del voto del 4 marzo. E certamente il ritorno alle urne non può essere una soluzione, come talaltro attesta il flop elettorale del M5S in Friuli, che suona come una sorta di avvertimento per chi spera che immediate elezioni facciano crescere i rispettivi consensi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Chi vuole tornare subito al voto - aggiunge - non vuole bene all'Italia ma pensa soltanto a curare i propri interessi. Gli italiani chiedono, invece, stabilità e soprattutto che il loro voto sia rispettato. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e rappresenta l'unica opzione da cui partire per formare il governo. Una coalizione il cui patrimonio è proprio nella sua unità e dove Forza Italia rappresenta una componente determinante, grazie in particolare alla leadership di Silvio Berlusconi, che come in Molise anche in Friuli si è confermata fondamentale. Quindi, basta con le alchimie, i ricatti e le ripicche e si parta dal centrodestra per dare vita al nuovo governo, uscendo così dallo stallo politico in cui Di Maio ed il M5S hanno precipitato l'Italia", conclude.