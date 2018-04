Calcio, La Russa: in momenti cruciali errori arbiti sempre pro juve

Roma, 30 apr. - "Nell'arco di un campionato di calcio gli errori arbitrali possono favorire o sfavorire tutte le squadre di calcio ma chissà come mai non è mai capitato che un errore arbitrale abbia danneggiato la Juventus in un momento cruciale. Anzi, è proprio in questi momenti che gli errori arbitrali finiscono sempre per darle una mano. E anche la tecnologia "sapientemente" guidata da uomini-arbitri non cambia questa regola. Mi piacerebbe molto, dopo quello che è avvenuto, che le tifoserie di Inter e Napoli si gemellassero per non fare la fine dei capponi di manzoniana memoria". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.