M5s, Moles: ora Di Maio e Di Battista espelleranno Fico?

Roma, 30 apr. - "Imma in nero a 500 euro, Roman senza permesso di soggiorno che 'paga' l`elezione di Fico a Presidente della Camera con il suo allontanamento per non macchiare la patina ipocrita di onorabilità ed onestà dell`onorevole Fico. Dov`è l`integrità morale di questi giacobini pronti a linciare sulla pubblica piazza chiunque non sia uno di loro? La credibilità è come la verginità, difficile da mantenere, facile da perdere, impossibile da recuperare, e questi l`hanno persa da tempo: firme falsificate, ricevute dei bonifici falsificati, programma politico falsificato". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Giuseppe Moles.

"Cosa avranno ora da dire Di Maio e Di Battista? Espelleranno il Fico dal Movimento? Oppure sosterranno anche loro, come sta facendo la solita masnada di violenti e vendicativi vomitatori di fango da tastiera del sacro Blog, che anche il "caso" Fico è la solita congiura demo-pluto-giudaioco-massonica dei soliti poteri forti contro la Rivoluzione del Movimento? Ci auguriamo - conclude Moles - che il Di Maio presunto Presidente del Consiglio, che si sente Presidente della Repubblica, tanto da convocare nuove elezioni a giugno (senza neanche conoscere le procedure del voto), dopo aver proposto il contratto alla Lega e poi al Pd, lo proponga anche alla colf di Fico, e che quando "la farà pagare" al Ps, per lo meno lo faccia non "al nero" ma facendosi fare ricevuta. Se qualcuno ancora vaneggia accecato dal rancore perché pensa che gli abbiano tolto la sedia di Presidente del Consiglio, sappia che chi semina vento raccoglie tempesta: Molise e Friuli Venezia Giulia docet".