Fratoianni: giusto sciopero 1 maggio nei centri commerciali

Roma, 30 apr. - "Auchan, Leroy Merlin, Zara, Oviesse Mediaworld, saranno sempre aperti, così come Carrefour, Combipel, Yamamay, Carpisa, Despar e tanti altri grandi centri commerciali. Decathlon e Conad lasceranno la scelta ai direttori dei punti vendita. 'Tornano le feste e tornano gli scioperi' hanno scritto alcuni quotidiani in questi giorni. Cosa vi aspettavate? Tra Aprile e giugno ci sono le tre più importanti feste civili del nostro Paese e non basta ricordare alle imprese e ai datori di lavoro che un giorno di festa lo è se lo è per tutti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.

"In quest'anno - prosegue l'esponente di Leu - nessun provvedimento ha migliorato e reso meno sfrenate le regole sulle domeniche e le feste. La stagione del 'senza feste mai' ha semplicemente peggiorato le condizioni di vita delle migliaia di addetti del settore, molti dei quali, come ricordano i sindacati 'si sono trovati costretti a sottoscrivere clausole che rendono di fatto obbligatorio il lavoro domenicale e festivo'".

"Se il Parlamento inizierà i suoi lavori, siamo pronti come Liberi e Uguali ad un intervento legislativo che modifichi la normativa introdotta da Monti, perché il "sempre aperto" non ha contribuito a migliorare né l'economia del settore, né l'occupazione - conclude Fratoianni - ma ha solo peggiorato le condizioni di lavoro delle persone".