Pd, Bettini: intervista Renzi anomala, ora azzerare tutto

Roma, 30 apr. - "Per il Pd è un momento assai difficile. Dove occorre mantenere freddezza e un tono pacato; senza farsi trascinare dalle polemiche o da argomentazioni emotive. Ieri l`intervista che ha rilasciato Renzi in tv, a Fazio, è stato un episodio grandemente anomalo. L`ex segretario aveva promesso un silenzio di due anni. Mai come in queste settimane, invece, in presenza di un segretario reggente, ha tentato di condizionare, intervenire, orchestrare la politica italiana". Lo afferma Goffredo Bettini, eurodeputato Pd e membro della direzione nazionale dem.

"Tutto ciò - aggiunge - in assenza di un confronto sincero e aperto circa il collasso elettorale, organizzativo ed identitario del Pd. E senza che Renzi stesso si sia assunto, almeno una parte, delle responsabilità di ciò che è accaduto, degli errori commessi, degli obiettivi mancati. Eppure ieri, egli ha deciso di dettare la linea, preparando un evento comunicativo di notevole rilievo e decidendo di esternare durante una trasmissione televisiva. Proponendo novità e suggerendo iniziative che, persino, Martina, il reggente che è stato anche suo vicesegretario, ne fosse minimamente informato".

"Il Pd - ricorda Bettini - ecco il senso della vocazione maggioritaria, ha riproposto in termini nuovi e interpretando i mutamenti, la stessa sfida. Fare dell`Italia un Paese più giusto, innovativo, europeista e non diviso dall`odio. Se si va su un`altra strada, se si guarda esclusivamente o principalmente alle parti più forti, più dinamiche, vincenti o più protette della società si finisce per essere minoritari. Come sta accadendo oggi al Pd. Se accadesse ciò in modo definitivo: ai mille rivoli della sinistra, alle tante energie disperse, ai giovani che lottano per il loro futuro non spetterebbe altro che il compito di ricominciare, col pensiero e con l`azione, a ricostruire uno strumento vivo per interpretare i conflitti e le speranze di oggi. Azzerando tutto, a partire dai vari partiti che oggi abitano il campo della sinistra. Perché le forme politiche e le ideologie del passato non ci possono più dire nulla. C`è bisogno di un atto coraggioso e creativo".