Fvg, Giammanco: centrodestra ha diritto-dovere governare Paese

Roma, 30 apr. - "Il risultato di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, nettamente in rimonta rispetto a quello delle elezioni del 4 marzo, conferma che il nostro partito è una forza di governo radicata nel territorio a cui i cittadini hanno dato fiducia". Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia.

"Dopo che Renzi, coerentemente, ha sbattuto le porte in faccia a Di Maio, il presidente Mattarella dovrebbe dare al centro-destra la possibilità di governare il Paese. Siamo la prima forza politica, e queste elezioni regionali l'hanno confermato ancora una volta, abbiamo il diritto e il dovere di dare delle risposte agli italiani. Non possiamo perdere altro tempo a causa dei capricci e del protagonismo di Di Maio. Il Paese non può rimanere paralizzato da un movimento di irresponsabili che ignorano le regole della democrazia", conclude Giammanco.