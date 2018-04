Pensioni, Uil: spesa sostenibile, cambiare la legge Fornero

Roma, 30 apr. - "C`è la necessità, periodicamente, di tranquillizzare la commissione europea sul livello della spesa pensionistica italiana e la Uil assolve puntualmente a questo compito". Lo dichiara il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.

"La spesa per le pensioni è stabile e ampiamente sostenibile nel breve, medio e lungo periodo - aggiunge - equivale all`11% rispetto al Pil, perfettamente in media con gli altri Paesi europei, meno della Francia e della Germania. E' bene continuare a modificare la legge Fornero per garantire una maggiore flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 63 anni e favorire un concreto rilancio e un rafforzamento della previdenza complementare".