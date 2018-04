Termini Imerese, De Palma (Fiom): gioverno irresponsabile

Torino, 30 apr. - "È inaccettabile la situazione in cui si trovano i lavoratori di Termini Imerese: la Fiom con gli altri sindacati chiedono da tempo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione di crisi finanziaria e di mancata attuazione del piano industriale e di rioccupazione dei lavoratori dell'area industriale di Termini Imerse ad opera della società Blutec". Lo afferma il segretario nazionale Fiom-Cgil Michele De Palma.

"Nel corso dell'ultimo incontro presso il Mise - prosegue De Palma - era stato comunicato che entro il 16 marzo sarebbe stato riconvocato il tavolo perché era in corso una verifica di Invitalia sul finanziamento pubblico di 20 milioni e sull'attuazione del contratto di sviluppo. Apprendiamo dalla stampa del ritiro del finanziamento e del contratto di sviluppo". "È un disastro - osserva il sindacalista - visto che ad essere interessati sono circa mille lavoratori dell'area di Termini Imerese, ma rischiano tutti i lavoratori di Blutec. Tutto starebbe per saltare - aggiunge l segretario Fiom - se le intese sottoscritte a dicembre del 2014 fossero nulle. È irresponsabile a seguito delle notizie non avere ancora la convocazione urgente del tavolo da parte del Ministro dello sviluppo economico per avere chiarezza di quanto sta accadendo". "Non rimaniamo in attesa - conclude De Palma .- : un'assemblea di lavoratori nel Municipio di Termini Imerese sta decidendo le iniziative da intraprendere fino a che non sarà affrontata la situazione dal Governo".