Usa: compromessi case esistenti +0,4% a marzo, sotto le stime

New York, 30 apr. - A marzo, il numero di compromessi per la vendita di case esistenti negli Stati Uniti è aumentato per il secondo mese consecutivo, dopo il brusco calo di gennaio, deludendo però le attese degli analisti.

Il dato, reso noto dall'associazione di settore National Association of Realtors, è cresciuto dello 0,4% a 107,6 punti, mentre gli analisti attendevano un rialzo dello 0,8% rispetto a febbraio, quando era stata registrata la seconda migliore lettura in oltre un decennio. Rispetto a un anno prima, però, si registra un calo del 3 per cento. Un valore di 100 punti, pari alla media del 2001, è considerato "normale" o equilibrato rispetto all'attuale popolazione statunitense.