Gasparri (Fi): Mattarella dia l'incarico a Salvini

Roma, 30 apr. - "Di Maio ha detto che vuole andare al voto? Noi diciamo che Mattarella dovrebbe dare l'incarico a Salvini, per vedere se in Parlamente c'è una maggioranza intorno al centrodestra, che ha vinto in Molise ed in Fvg. Se poi la maggioranza non c'è, si vota. Ma credo che il presidente della Repubblica questo ultimo tentativo dovrebbe farlo". A parlare è Maurizio Gasparri, senatore Fi, al programma di Rai Radio1 'Un giorno da pecora'.

Quindi no alla proposta Di Maio. "Di Maio ha già trovato una soluzione: non farà il premier ma la colf da Fico, coi contributi però", ha concluso Gasparri.