Fvg, Ruffino (Fi): Berlusconi fa la differenza

Roma, 30 apr. - "L'impegno e la tenacia del presidente Berlusconi sono l'atout che fanno del centrodestra la coalizione affidabile e vincente nella quale si riconosce la maggioranza degli elettori. Così si spiega la vittoria di Massimiliano Fedriga, al quale vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro, raggiunta con un risultato clamoroso, almeno quanto clamoroso, ma non inatteso, è stato il tonfo del M5s". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Il partito grillino - aggiunge - è uscito seccamente sconfitto, ieri in Friuli e una settimana prima nel Molise, pagando il desiderio smodato di poltrona del suo 'capo' Di Maio. Il grillismo, con la sua maschera di ipocrisia, si incammina a passi veloci verso l'archivio delle cose brutte e indigeste per la democrazia italiana".

"Ora il quadro politico, venuto meno l'equivoco del M5s, appare più chiaro e in qualche modo più percorribile. In Friuli Venezia-Giulia abbiamo visto rialzare la testa del bipolarismo Centrodestra-Centrosinistra, come avviene in ogni democrazia europea, con i populisti a debita distanza. La formazione del governo nazionale non può non tener conto della volontà tanto chiaramente espressa dagli elettori", conclude Ruffino.