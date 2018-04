FGV, Lega: trionfo Fedriga è risultato nostro ottimo lavoro

Roma, 30 apr. - "La vittoria di Massimiliano Fedriga in FVG è la vittoria del lavoro quotidiano, del fare e dell'essere al fianco dei cittadini. Un successo straordinario che conferma quanto l'operato e l'impegno della Lega siano sempre più apprezzati dalla gente. E il 35% ottenuto dalla Lega non è altro che la cartina tornasole di quanto vogliono gli italiani. Poche parole o proclami ma tanto lavoro, serietà e impegno per il bene del Paese". Lo dichiarano in una nota i vice capigruppo della Lega alla Camera Massimo Bitonci, Riccardo Molinari, Nicola Molteni, Edoardo Rixi e Francesco Zicchieri.