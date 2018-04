1 mggio, Fassina (Leu): sicurezza sul lavoro emergenza nazionale

Roma, 30 apr. - "La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un tema sempre tragicamente di attualità, come ci ricordano le cronache di queste ultime settimane. Nel nostro Paese ogni giorno in media tre persone muoiono sul lavoro, 160 negli ultimi quattro mesi. Di fronte ai tanti incidenti non si può parlare di fatalità. Precarietà, mancati investimenti in sicurezza, mancati controlli, il tutto, spesso, in nome del profitto ottenuto sulla pelle dei lavoratori sono le vere cause di queste tragedie. Domani sarò a Prato per dire basta perchè la sicurezza sul lavoro deve diventare una vera e propria emergenza nazionale". Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina che domani parteciperà al corteo del 1º Maggio organizzato a Prato da Cgil, Cisl e Uil.