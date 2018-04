Governo, Mulè (Fi): più che abile fornaio, Di Maio insipido bollito

Roma, 30 apr. - "Altro che Di Maio come un abile fornaio alle prese con i due forni post-elettorali, i risultati di Friuli e Molise consegnano ai 5Stelle un'amara certezza: il loro leader è solo un insipido bollito e a questo punto sarà il caso di affrettarsi a cambiarlo perché si è dimostrato indigesto". Lo dichiara Giorgio Mulè deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato.

"Le sonore bocciature a Nord e Sud a distanza di una settimana - aggiunge - provano senza alcun margine di dubbio che il popolo ha abbandonato il Movimento 5Stelle e punito senza appello l'arroganza politica portata avanti con ostinazione dal suo leader a termine Luigi Di Maio. Due sonore affermazioni del Centrodestra unito a Nord e Sud confermano con assoluta evidenza che gli italiani vogliono la coalizione al governo del Paese. Se le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia dovevano essere i tempi supplementari per testare il polso agli italiani dopo il 4 marzo, non c'è alcun dubbio che il Centrodestra ha dimostrato uno stato di salute invidiabile al contrario di 5Stelle e Pd umiliati in entrambe le competizioni. Complimenti a Massimiliano Fedriga per lo straordinario risultato in Friuli Venezia Giulia accompagnato dalla nuova brillante performance di Forza Italia, più viva e in forma che mai grazie alla ineguagliabile capacità e generosità di Silvio Berlusconi", conclude.