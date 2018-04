Dazi Usa, Della Vedova: Salvini e Di Maio stanno con Ue o Trump?

Roma, 30 apr. - "Merkel, Macron e May hanno indirizzato una risposta a Trump, ribadendo che se dopodomani dovessero scattare i dazi su alluminio ed acciaio (ma il discorso del Presidente USA è molto più ampio) l'Europa reagirà. In queste settimane Di Maio e Salvini ci hanno ripetuto ininterrottamente che vogliono governare per fare gli interessi dell'Italia. Bene, nel frattempo, ci vogliono dire cosa pensano dei dazi di Trump e della risposta dei leader europei? Avrebbero continuato la loro propaganda protezionista e antieuropea o avrebbe fatto gli interessi dell'Italia schierandosi all'unisono con Merkel, Macron e May? Avrebbero continuato a dare ragione a Trump come hanno fatto sul protezionismo in campagna elettorale? O come hanno fatto votando contro la ratifica del Ceta nella scorsa legislatura alla commissione Esteri del Senato? Al Vinitaly, assaggiando Sforzato o Primitivo, hanno spiegato ai produttori che loro affosseranno questo accordo, che ha già portato ad un aumento dell'export di vino in Canada pari all'11%?". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino. "Se Gentiloni fosse stato pienamente in sella è certo che sarebbe stato firmatario del messaggio idealmente spedito a Trump dai leader Ue, e che ci sarebbe stato con lo spirito giusto, cioè a difesa dell'Unione europea e del libero commercio sulla base delle regole internazionali e - conclude Della Vedova - degli accordi".