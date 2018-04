Proteste contro il ristorante Yellow Fever: un nome razzista

New York, 30 apr. - Yellow Fever è un ristorante californiano di cucina asiatica. Esiste da quattro anni e nessuno finora lo aveva notato. Ma nel fine settimana, il piccolo gruppo ha aperto una nuova sede a Long Beach, in California, all'interno del nuovo supermercato del marchio 365 di Whole Foods. Da qui sono iniziate le critiche, di migliaia di persone su Twitter: sostengono che il nome della piccola catena sia discriminatorio.

Yellow Fever, la febbre gialla, infatti, è una malattia che uccide migliaia di persone e bambini in tutto il mondo. Inoltre è anche un modo per definire in gergo l'interesse degli uomini bianchi per le donne asiatiche. La proprietaria Kelly Kim ha detto di aver discusso del problema con Whole Foods ma non ha fornito altri dettagli. Kim americana di origini coreane ha sostenuto che le proteste e gli attacchi sono un modo per "distruggere il lavoro di chi ha messo molta energia in un progetto".

Per ora Whole Foods, la catena di supermercati di Amazon, non ha risposto alle richieste di chiarimenti da parte di diversi media americani. Kim in una intervista con il New York Times ha detto che non vuole cambiare il nome e che è stato scelto per cercare di cambiare significato a questa espressione.