Governo, Carfagna: Di Maio bambino capriccioso

Roma, 30 apr. - "Un bambino capriccioso che non accetta di aver perso la partita e quindi scappa con la palla. Questo è Luigi Di Maio. Solo che qui non si sta parlando di un pomeriggio passato al campetto dell'oratorio, ma del futuro dell'Italia. Il leader politico del Movimento 5Stelle si comporta come se avesse vinto lui le elezioni". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.

"Pur non avendone alcun diritto - aggiunge - ha provato a gestire il gioco, a dettare le regole: ha posto veti inconcepibili, ha aperto e chiuso forni, proposto contratti, rimaneggiato programmi. E oggi dopo la sconfitta elettorale in Friuli Venezia Giulia chiede nuove elezioni. Innanzitutto non è sua prerogativa, ma del presidente Sergio Mattarella, indire nuove elezioni e poi se c'è una coalizione che ha vinto e che eventualmente potrebbe porre condizioni è il centrodestra. La nostra affermazione alle Politiche del 4 marzo è stata confermata dal voto in Friuli ed in Molise, non c'è più alcun dubbio su chi gli italiani vogliano al governo. Da forza responsabile quale siamo abbiamo provato a dialogare per il bene dell'Italia, se Luigi Di Maio ed il Movimento 5Stelle avessero davvero voluto il meglio per il Paese avrebbero fatto lo stesso. Il loro atteggiamento invece conferma un'arroganza che francamente nasce solo dal dilettantismo e dalla superficialità", conclude.