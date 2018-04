Giammanco (Fi): esordio Fico tra demagogia, bugie e figuracce

Roma, 30 apr. - "Tra demagogia allo stato puro, bugie e figuracce imbarazzanti l'esordio da presidente della Camera di Roberto Fico non è certo tra i più esaltanti". Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, senatrice e portavoce in Sicilia di Forza Italia.

"Se ciò che ci raccontano 'Le Iene' fosse vero, si scoprirebbe che Fico, che ha spesso contestato il Jobs Act per avere reso più precari i lavoratori, da anni apre le porte di casa sua - aggiunge - a collaboratori domestici che lavorano in nero. Colto con le mani nel sacco si arrampica sugli specchi, dando spiegazioni esilaranti e giustificandosi anche con la scusa di aver fatto beneficenza a un ucraino senza permesso di soggiorno. Parla, addirittura, di 'aiuto umanitario' dimenticandosi che se gli avesse offerto un contratto di lavoro, in quel caso sì, avrebbe aiutato la persona in questione a rimanere tranquillamente nel nostro Paese. La storia si ripete, la sedicente superiorità morale dei grillini sta crollando, pezzo dopo pezzo, sotto il peso di tutta la loro ipocrisia", conclude Giammanco.