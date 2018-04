Governo, Beppe Grillo: tentativo di incontro lo dobbiamo al paese

Roma, 30 apr. - "E` una cosa che dobbiamo al paese, il tentativo di incontrarci su dei temi con questi personaggi, escludendo quelli assolutamente impossibili. Il PD e l`accozzaglia che attende il cedimento strutturale del suo garante, Berlusconi, credono davvero che vogliamo allearci con loro? Oppure sono i media, ed è la gente a crederlo? Ma non è quello che pensiamo noi, confondere un accordo su dei temi con un`alleanza è come confondere un contratto d`affetto con l`amicizia". Così Beppe Grillo in un post sul suo blog dal titolo "la perfezione dei parassiti. Come prendere una batosta storica e continuare a fare le maestrine sfruttando l`energia di chi ti ha appena sconfitto", attacca Pd e Fi e puntualizza i termini del tentativo di accordo di governo portato avanti dal M5S.