Governo, Beppe Grillo: entusiasmo Di Maio non è bramosia potere

Roma, 30 apr. - "L`entusiasmo di Luigi viene propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un`improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'. Lo stesso soggetto con cui hanno trovato il sistema di sopravvivere sino ad oggi. E` la perfezione del parassita: cerca nutrimento dalle stesse forze che lo hanno sconfitto". Lo scrive Beppe Grillo in un articolo sul suo blog dal titolo "la perfezione dei parassiti", nel quale difende il capo politico del M5S Luigi Di Maio dagli attacchi ricevuti in questi giorni dal Pd.