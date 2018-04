Fvg, Napoli (Fi): vince coesione centrodestra e no a governo con M5s

Roma, 30 apr. - "La vittoria di Massimiliano Fedriga, nuovo governatore del Friuli Venezia-Giulia, va oltre ogni più rosea aspettativa ed è il riconoscimento della coesione e della coerenza con cui il centrodestra si è comportato dopo il voto del 4 marzo. Il presidente Berlusconi continua a fare la differenza rispetto agli altri schieramenti". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Ma il voto di ieri - aggiunge - si carica di significati politici che vanno oltre la contesa regionale. Di sicuro il presidente Mattarella può disporre di nuovi elementi di valutazione per assumere le sue decisioni e dare uno sbocco alla formazione del governo. Quello che colpisce più di altro è il tracollo del M5s, che ha visto dimezzare i propri voti talché Di Maio è andato in confusione fino al punto di invitare Salvini, pronto a formare un governo di centrodestra, a recarsi insieme a lui al Quirinale per chiedere il voto anticipato. Sarà il caso che Di Maio frequenti un corso rapido di politica per imparare come si fa".

"Il centrodestra è vincente in Italia come nel Friuli e nel Molise perché è una coalizione, con un programma e con leader che si muovono in assoluta sintonia, a dispetto delle voci e dei boatos che vedono divisioni inesistenti. Ora siamo pronti, come e più del 4 marzo, a governare l'Italia e non per concessione di Di Maio ma perché gli elettori hanno confermato a più riprese e con chiarezza la loro scelta. A Fedriga faccio i complimenti e gli auguri di buon lavoro, iniziato peraltro con il passo giusto avendo invitato il secondo arrivato, il PD Bolzonetto, a uno spirito di collaborazione. Bravo Fedriga, così si fa", conclude Napoli.