Fvg, Calabria (Fi): italiani continuano a premiare centrodestra

Roma, 30 apr. - "Le elezioni in Friuli Venezia Giulia, dopo quelle in Molise, confermano che quello del centrodestra è l'unico progetto politico valido e credibile perchè in grado di conquistare la fiducia degli italiani con programmi concreti e soluzioni efficaci ai bisogni dei cittadini. Ancora una volta, l'impegno fondamentale e generoso del Presidente Berlusconi e il grande lavoro di squadra che abbiamo fatto sul territorio, con la presenza di tanti parlamentari, risultano determinanti per Forza Italia, per tutta la coalizione e per l'affermazione chiara e netta del candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga al quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "A questo punto è chiara la scelta degli italiani su quale area politica sia considerata la più affidabile e seria per il governo del Paese. A fronte di un Movimento 5 Stelle in evidente difficoltà, un esecutivo di centrodestra, con Silvio Berlusconi e Forza Italia come riferimento liberale irrinunciabile, è il naturale approdo per uscire l'Italia da una fase difficile della vita istituzionale", conclude.